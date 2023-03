KFC Uerdingen immer schlechter Trainer Björn Joppe liegt mit seiner Einschätzung daneben

Björn Joppe ist gewiss nicht zu beneiden, doch hat er zu der Misere beigetragen. Vor allem die Entwicklung und die nackten Zahlen sprechen gegen ihn. In den sieben Begegnungen, in denen er die sportliche Verantwortung trug und nur zwei Mal 90 Minuten auf der Bank saß, wobei ausgerechnet diese beiden Heimspiele (zuvor 0:1 gegen SV Sonsbeck) verloren gingen, holte der KFC nur neun Punkte und der Rückstand auf die SSVg Velbert ist auf 18 Punkte angewachsen, wobei die Uerdinger noch ein Nachholspiel haben. In der Hinrunde hatte Voigt aus diesen sieben Begegnungen, darunter auch zwei bittere Heimniederlagen (1:4 gegen TVD Velbert, 2:3 gegen Nettetal) immerhin 13 Zähler geholt.