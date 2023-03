1:4 gegen SC St. Tönis KFC Uerdingen leistet einen Offenbarungseid

Unmittelbar vor dem Anpfiff umarmten und herzten sich die Uerdinger, was zeigte, welch große Bedeutung sie dem Derby beimessen. Es war von Beginn an ein munterer Schlagabtausch, wobei Yeboah nach zehn Minuten die erste große Chance hatte, die jedoch SC-Torhüter Joshua Claringbold zunichte machte. In der 22. Minute gingen die Gäste, die sich zuvor keineswegs versteckt hatten, in Führung. Luca Esposito trug den Konter über die rechte Seite vor und Mario Knops verwandelte die Hereingabe mit einem sehenswerten Volleyschuss aus zwölf Metern ins untere Eck. Für ihn war es das zweite Saisontor, und was für eins! Torhüter Robin Udegbe war chancenlos. Fortan waren die Gäste mit gestärktem Selbstbewusstsein die bessere, überlegene Mannschaft. Die Fans begannen zu murren,es gab die ersten Pfiffe. Fünf Minuten vor der Pause wurde es noch viel schlimmer. Der KFC ließ sich vom gegnerischen Strafraum aus über zwei Stationen mustergültig über Appiah auskontern. Er legte quer auf Johann Noubissi Noukumo, der zum 2:0 einschoss. Lautstarke „Joppe raus“-Rufe und ein gellendes Pfeifkonzert zur Halbzeit waren die Folge.