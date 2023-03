Björn Joppe und der KFC Uerdingen Diese Trennung ist für alle das Beste

Jetzt muss die verkorkste Saison mit Anstand beendet werden. Das ist aus mehreren Gründen notwendig: damit die Spieler mit einem halbwegs guten Gefühl in die Sommerpause gehen, damit die Fans Appetit auf die nächste Saison bekommen, damit die Sponsoren bei der Stange bleiben oder neue hinzu gewonnen werden können. Es geht darum, in den nächsten Wochen den Abwärtstrend zu stoppen und Hoffnungen für die Spielzeit 23/24 zu wecken und den Traum vom Aufstieg in die Regionalliga wiederzubeleben.