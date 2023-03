3:0 beim SC Union Nettetal Kevin Weggen und Pascal Weber treffen beim Pflichtsieg des KFC Uerdingen

Aber auch die Gastgeber standen unter Druck. Sie waren seit neun Spielen sieglos und hatten ihren letzten Erfolg am 5. November bei Hamborn 07 (2:1) gefeiert. Die Nettetaler, die den KFC im Hinspiel klassisch ausgekontert und 3:2 gewonnen hatten, versteckten sich nicht und hatten die erste große Chance, doch traf Peer Winkens per Kopf nur die Latte, den Nachschuss von Ahmetilhan Yavuz parierte Torhüter Robin Udegbe. Das Tor fiel aber in der 17. Minute auf der anderen Seite. Kevin Weggen traf aus 22 Metern mit einem satten Schuss in den Winkel zur Führung des KFC. Weitere Gefahr ging auf beiden Seiten von zwei weiteren Distanzschüssen aus. Winkens verfehlte das Tor knapp, einen weiteren Schuss von Weggen lenkte Nettetals Keeper Daniel Leupers über die Latte. In der 41. Minute erhöhte Pascal Weber auf 2:0 mit einem Schuss am Torhüter vorbei ins lange Eck.