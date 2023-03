KFC Uerdingen vor den Trümmern Jetzt geht es nur noch um Schadensbegrenzung

Was sich in den zurückliegenden Tagen bereits angedeutet hat, ist nun Gewissheit: Björn Joppe hat beim KFC keine Zukunft. Dieser Trainer passt nicht zur Mannschaft, nicht zu den Fans, nicht zum Verein. All das ist aber kein Grund, ihn zu beschimpfen, zu beleidigen oder gar zu bedrohen. Das geht entschieden zu weit, ist aber auch der zu großen Volksnähe geschuldet, der eine gesunde Distanz fehlt. Bei allem Ärger und Groll bedarf es nun einer nüchternen Analyse und einer gemeinsamen Lösung, denn an einem bis zum 4. Juni dauernden Spießrutenlauf kann niemandem gelegen sein.