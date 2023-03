Mittwoch beim Cronenberger SC Dmitry Voronov peilt mit dem KFC Uerdingen den zweiten Sieg an

Mit Blick auf die Spieler sagte er, sein Ziel sei es, wieder ein Lächeln in ihren Gesichtern zu sehen; dass sie wieder gut gelaunt zum Training kommen und ebenso gut gelaunt wieder gehen und frohen Mutes den Bus besteigen. All das war in den zurückliegenden Wochen abhanden gekommen, aber all das war nach dem 1:0-Sieg beim Spitzenreiter SSVg Velbert wieder der Fall. „Natürlich war die Stimmung auf der Rückfahrt gut“, berichtet er. Und das wird auch sicherlich am Mittwoch der Fall sein, wenn die Mannschaft nach Wuppertal fährt, wo im dritten Anlauf endlich die Begegnung beim Cronenberger SC ausgetragen werden soll. Anpfiff im Stadion am Zoo ist um 20 Uhr. Ein weiterer Sieg wäre wichtig – weniger für die Tabelle, als vielmehr für die Köpfe. Denn dass die Uerdinger Mannschaft gut besetzt ist, ist unstrittig und bestätigt auch Voronov: „Ich habe eine sehr gute Mannschaft übernommen in einer Situation, die nicht ganz einfach war.“