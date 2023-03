1:0-Sieg bei der SSVg Velbert KFC Uerdingen meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach Wiederbeginn hätte die SSVg in Führung gehen müssen, als Robin Hilger nur den Fuß hinzuhalten brauchte, aber das Tor verfehlte. Der Spitzenreiter war nun überlegen und drängte auf die Führung. Doch die Gäste schlugen in Form einer Doppelchance durch Rizzo und Alexander Lipinski zurück – nur ein Tor fiel nicht. In der 68. Minute hatten die KFC-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Schuss von Pascal Weber strich Zentimeter am Pfosten vorbei. Zwei Minuten später war es dann so weit: Alexander Lipinski brachte die Uerdinger mit einem Schuss ins lange Eck in Führung. Velbert gelang es anschließend nicht mehr den nötigen Druck aufzubauen, um zu Chancen zu kommen. Dass sie bei einer sauberen Torhüteraktion von Udegbe einen Elfmeter forderten, war ein Zeichen der Enttäuschung. Auf der anderen Seite hatte Maik Odenthal die große Chance auf 2:0 zu erhöhen. So war der Sieg der Uerdinger am Ende verdient.