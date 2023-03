Debüt beim Spitzenreiter SSVg Velbert Interimstrainer Dmitry Voronov will die Herzen zurückgewinnen

Die Situation ist nun aber eine völlig andere. Ging es in der Hinrunde darum, Velbert auf den Fersen zu bleiben, so geht es nach der zweiten Trainerentlassung nun darum, sich anders als in den Vorwochen zu präsentieren. „Es geht darum, die Mannschaft zu stabilisieren“, beschreibt Voronov seine vorrangige Aufgabe. Es gehe darum, eine Mannschaft zu werden und die Laune der Spieler zu verbessern, wozu es natürlich auch sportlicher Ergebnisse bedarf. „Es sind noch 13 Spiele, fast eine komplette Rückrunde“, sagt er und formuliert ein großes Ziel: „Wir wollen die Herzen zurückgewinnen.“ Die Defizite liegen demnach weniger in der physischen Verfassung als vielmehr in den Bereichen Gruppendynamik und Mentalität. Aber auch im taktischen Bereich will Voronov einiges verändern. Was genau, verrät er nicht. Nur so viel: „Es geht zunächst einmal um Stabilität.“ Was folgen wird, ist der Abschied vom Hurra-Stil, der wilden Offensive. „Natürlich kann man damit 5:3 gewinnen, aber eben auch 0:3 verlieren, wenn man die Tore nicht erzielt“, rechnet der Coach vor.