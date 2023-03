Dmitry Voronov ist happy KFC Uerdingen kämpft sich in die Herzen der Fans zurück

Die Spieler hatten nicht mehr gesprochen. In Velbert schwiegen die Ultras des KFC. „Keine Leistung – kein Support“ stand groß auf einem Transparent. Nach der Trennung von Trainer Björn Joppe hatte Interimstrainer Dmitry Voronov gesagt, er wollen wieder ein Lächeln in den Gesichtern der Spieler sehen und die Herzen der Fans zurück erobern. All dies mag nicht innerhalb weniger Stunden und durch ein Spiel geschehen, aber die Mannschaft hat einen ganz großen Schritt in die Richtung getan. Sie hat beim souveränen Tabellenführer SSVg Velbert einen verdienten 1:0-Sieg gefeiert, sie hat eine überaus engagierte und auch gute Leistung gezeigt. Das Tor des Tages erzielte Alexander Lipinski in der 71. Minute. Der Lohn: Am Ende gab es nicht nur die drei Punkte, sondern es kam zur Versöhnung mit den Ultras, von denen es anerkennenden, herzlichen Applaus gab.