Zwölftes Spiel in Folge ohne Sieg: KFC Uerdingen steckt in der Mega-Krise

Duisburg Maximilian Beister brachte den KFC Uerdingen in Führung, der nach einem Doppelschlag des 1. FC Kaiserslautern einbricht. Adriano Grimaldi betreibt bei der 2:4-Niederlage noch Ergebniskosmetik.

Trainer Frank Heinemann hatte in den vergangenen Tagen an die Fans appelliert. Er hatte das für dringend geboten gehalten, nachdem einige Fans die Mannschaft nach dem torlosen Remis in Jena nicht nur kritisiert, sondern beschimpft, beleidigt, mit Bier beschüttet und sogar Prügel angedroht hatten. „Das sind gute Jungs, das sind keine Söldner“, hatte der Coach gesagt und Solidarität eingefordert. „Draufzuhauen, ist jetzt der falsche Weg. Der Mannschaft mangelt es an Selbstvertrauen, sie braucht Unterstützung.“

Die Gastgeber präsentierten sich von Beginn an wach, schnell und griffig. Dabei fiel vor allem auf, dass Kevin Großkreutz sich aktiver als bislang in die Offensive einschaltete. So sorgte er auf der rechten Seite mit Maximilian Beister für Druck. In der zehnten Minute war es dann Beister, der mit großer Willensstärke und brillanter Technik für die Führung sorgte. Er lag kurz am Boden und stand gerade wieder auf den Beinen, als der Ball zu ihm kam. Er nahm ihn direkt und zirkelte ihn wunderschön in den Winkel. Doch die Freude währte nur sechs Minuten, weil die Gäste nun kamen und in Florian Pick einen Mann in ihren Reihen haben, der den Ball ebenfalls in den Winkel zirkeln kann. Und nur 100 Sekunden später brachte Christian Kühlwetter die Pfälzer sogar in Führung. Und sofort waren sie wieder da: Verunsicherung, Zaudern und Zögern. Tempo und Bissigkeit waren dahin, dem KFC war der Zahn gezogen. So plätscherte die erste Halbzeit dahin, in der sich der KFC versuchte, wieder in die Partie zu kämpfen und der FCK es versäumte, den Blau-Roten den frühzeitigen K.o. zu versetzen.