2. Handball-Bundesliga : Dormagener halten bei Test gegen Pokalsieger Lemgo gut mit

Dormagen Zweitligist TSV Bayer Dormagen scheint immer besser in Form zu kommen. Gegen den aktuellen Pokalsieger gab es am Höhenberg zwar die nächste Niederlage, doch die Mannschaft von Trainer Dusko Bilanovic konnte die Partie lange offen halten.

„Ich bin super zufrieden“, sagte Dusko Bilanovic. „Wir haben guten Handball gegen einen starken Erstligisten gezeigt. Die Jungs kommen langsam in Form, aber es gibt noch einiges zu tun.“ Am Ende waren es die schnellen Konter nach leichten TSV-Fehlern, die Lemgo den entscheidenden Vorteil brachten. Mehrfach wechselte in der ersten Hälfte die Führung. Aus dem Dormagener Rückraum kamen immer wieder genaue Anspiele an den Kreis, Patrick Hüter verwandelte dreimal in Folge eiskalt. Ante Grbavac und Andre Meuser beeindruckten die Fans mit platzierten Würfen, die aus dem 7:9-Rückstand ein 11:10 in der 25. Minute machten, auch weil Martin Juzbasic mit mehreren starken Paraden aufwartete. Nach dem 13:13 zur Halbzeit legte der TSV richtig los: Patrick Hüter, Patryk Biernacki, Ante Grbavac und Jan Reimer mit drei Treffern in Folge sorgten für die 19:15-Führung. Auch wenn es nur ein Test war, verlieren wollten die Ostwestfalen natürlich nicht, nutzten jetzt ihre Chancen konsequenter und verschafften sich wieder einen Vorsprung. Nach dem 24:25-Anschluss durch Jaka Zurga sorgte Lukas Zerbe für die Entscheidung. Ein weiteres Heimtestspiel steht am Samstag an. Ab 17.30 Uhr sind die Limburg Lions im TSV Bayer Sportcenter zu Gast.