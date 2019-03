Nach 0:0 in Jena: Fans attackieren Spieler des KFC Uerdingen

Jena Die Nerven liegen beim KFC Uerdingen blank. Nach dem 0:0 in Jena kam es zu Übergriffen einiger Fans auf Spieler. Auch Geschäftsführer Niko Weinhart geht ungewöhnlich hart mit dem Team ins Gericht.

Nach dem torlosen Unentschieden in Jena zeigen einige sogenannte Fans des KFC Uerdingen Nerven. Als die Krefelder Spieler in die Kurve gehen, werden sie übel beschimpft und bespuckt, Bierbecher fliegen, sogar Prügel werden ihnen angedroht. Kevin Großkreutz lässt sich das nicht gefallen und reagiert verbal auf die Attacke. Andere wiederum zeigen ihr Unverständnis über die Art der Kritik, indem sie sich anwenden.

Die Nerven liegen beim KFC Uerdingen nach elf Spielen ohne Sieg blank. Bereits in der Halbzeit hatte Geschäftsführer Niko Weinhart am Mikrofon bei Magenta Sport ungewöhnlich deutliche Worte gefunden: „Das war grausam. Den Scheiß kann man sich kaum angucken.“ Er forderte, die Spieler müssten „aggressiver drauf gehen“. Das Argument, es mangele angesichts der Negativserie an Selbstvertrauen, ließ er nicht gelten: „Sollen wir bis in die Oberliga absteigen, um dort mal wieder ein Spiel zu gewinnen und Selbstvertrauen zu tanken?“