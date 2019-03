KFC Uerdingen: Weinhart auf den Spuren von Trapattoni und Völler

Nikolas Weinhart in der Halbzeit am Mikrofon in Jena. Foto: Stefan Brauer

Krefeld (ths) Es gibt Situationen abseits des Platzes, an die erinnern sich die Fußballfreunde noch Jahre später. Zum Beispiel an den legendären Auftritt von Giovanni Trapattoni 1998: „In diese Spiel es waren zwei, drei oder vier Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer!

“ Und später polterte der italienische Maestro in Diensten von Bayern München: „Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt zehn Spiele, ist immer verletzt. Was erlauben Strunz?“

In Jena sorgte in der Halbzeit Nikolas Weinhart für eine Sternstunde am Mikrofon von Magenta Sport. „Ich finde das grausam, den Scheiß kann man sich kaum antun. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die Spaß an diesem Fußballspiel haben. Ich habe so etwas Schlechtes schon lange nicht mehr gesehen“, sagte der KFC-Geschäftsführer. Moderatorin Anett Sattler verschlug es für einen kleinen Moment die Sprache: „Ernsthaft? Wow, das erstaunt mich jetzt.“