Nach elf Spielen ohne Sieg: KFC-Trainer Heinemann fordert Zusammenhalt

Krefeld KFC-Trainer Frank Heinemann widerspricht den Kritikern und stellt sich vor die Mannschaft. Das ist vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern gleichermaßen mutig wie notwendig.

Das Tennispublikum ist weitaus vornehmer und zurückhaltender, als es Fußball-Fans sind. Trotzdem gab es auch schon vor drei Jahrzehnten beim World Team Cup, dem Weltklasseturnier in Düsseldorf, Unmutsbekundungen in Form von Pfiffen. Für den damaligen Turnierdirektor Horst Klosterkemper war das ein No-Go. Und der Grandseigneur des Tennis begründete das auch: „Fehler macht keiner absichtlich. Werden sie mit Pfiffen quittiert, wird das Selbstvertrauen weiter zerstört. Pfiffe zerstören, Applaus baut auf.“

1. FC Kaiserslautern ist schon vor Monaten geplatzt, doch was viel schlimmer wiegt: Die Erteilung der Lizenz für die kommende Saison ist alles andere als gesichert. Bis Ende Mai müssen die Lauterer nachweisen, dass sie die vor fünf Jahren begebene Anleihe in Höhe von 6,7 Millionen Euro zurück zahlen können. Dazu wollen sie eine neue Anleihe begeben, die rund sieben Millionen Euro bringen soll und die 2022 fällig wird. Anleger und Fans sollen mit rund fünf Prozent Zinsen jährlich gelockt werden. Derweil war die Suche nach Kapitalgebern – auch Uerdingens Präsident Mikhail Ponomarev war im Gespräch, hatte aber abgewunken – erfolglos.

Aber er sieht natürlich auch die Leistung und die Ergebnisse. „Richtig ist, dass die Mannschaft im Moment die Leistung nicht auf den Platz bekommt“, sagt er. „Wir kriegen es nicht hin. Es fehlt ihr an Selbstbewusstsein, aber das hat nichts damit zu tun, dass das keine Mannschaft ist oder sie nicht will. Die Mannschaft braucht Unterstützung.“

Die nächste Möglichkeit besteht am Freitag um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena, wo der 1. FC Kaiserslautern zu Gast ist. Die Pfälzer unterlagen nach sieben Spielen ohne Niederlage zuletzt dem Spitzenreiter Osnabrück mit 1:3. „Aber die Mannschaft ist gewachsen“, sagt Heinemann und deutet damit auf den großen Unterschied zum KFC Uerdingen hin. „Aber man wächst nicht nur mit dem Erfolg, sondern auch mit dem Misserfolg.“ Ihm liegen derzeit vor allem Ruhe und Kontinuität am Herzen, darin sieht er einen Beitrag, um wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Und er beherzigt sie auch. Entsprechend wird er auf größere personelle oder taktische Veränderungen verzichten.