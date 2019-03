Nach Attacke gegen Mitspieler Litka: Großkreutz droht Aus beim KFC Uerdingen

Krefeld Kevin Großkreutz erweitert seine Vita um einen weiteren Skandal. Nun steht er auch beim Drittligisten KFC Uerdingen vor dem Aus.

Der Fall soll intern geregelt worden sein: Großkreutz lud die Mannschaft zu einem Essen in seine Dortmunder Kneipe ein. Aber ob die Sache damit wirklich erledigt ist? Wahrscheinlich wird sich KFC-Präsident Mikhail Ponomarev in der kommenden Woche mit dem Vorfall beschäftigen und sich ein Bild verschaffen: Von einer saftigen Geldstrafe bis hin zur Kündigung des bis 2021 laufenden Vertrags erscheint alles möglich.

Es war nicht das erste Vergehen von Großkreutz. Aufsehen erregte er 2014, als er in einem Berliner Hotel in betrunkenem Zustand in der Lobby uriniert haben soll. In Köln beschuldigte ihn zudem ein Fan, ihn mit einem Döner beworfen zu haben.