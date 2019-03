KFC-Torhüter Robin Benz: Erst ausgemustert, jetzt Rückhalt

Krefeld Torhüter Robin Benz ist einer der wenigen Gewinner der zurückliegenden Spiele beim KFC Uerdingen. Torwarttrainer Manfred Gloger lobt ihn, Trainer Frank Heinemann vertraut dem Keeper und ist dabei völlig unaufgeregt.

Das hatte turbulente Tage zur Folge. Der KFC holte in Robin Udegbe von Rot-Weiß Oberhausen einen neuen Torhüter, der als Nummer zwei fungieren und im Notfall einspringen sollte, wenn sich René Vollath verletzt. Dem 21 Jahre alten Tim, der Nummer drei, wurde diese Rolle noch nicht zugetraut. Aber vier Torhüter wollte der KFC nun auch nicht beschäftigen, so dass Benz sich nach einem neuen Verein umschauen durfte. Er war schon auf dem Weg zum Regionalligisten Alemannia Aachen, da hieß es: Kommando zurück. Der gerade nach Krefeld zurück gekehrte Udegbe hatte sich so schwer an der Schulter verletzt, dass er operiert werden musste. Im Heimspiel gegen Karlsruhe kam es dann am 8. März zum vermeintlichen Gau, als Vollath mit einem Innenbandriss ausschied. Robin Benz, als Nervenbündel schon ausgemustert, musste zwischen die Pfosten. „Im Moment möchte ich nichts dazu sagen“, so Benz. „Ich will einfach Leistung sprechen lassen.“