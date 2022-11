Patrick Schneider auf der Bank Damien Raths ist mit dem KFC nicht mehr auf Trainersuche

Im Grunde beschäftigt sich der Vorstand schon seit Wochen mit der Trainerfrage. „Sie trifft uns nicht unvorbereitet“, gesteht Geschäftsführer Christoph Lenz. „Wir führen seit längerem Gespräche, jetzt werden sie intensiviert.“ Die Entscheidung am Sonntag sei nicht aufgrund des Resultats (0:2 beim Hamborn 07) gefallen. „Es war in den zurückliegenden Wochen keine Entwicklung zu sehen.“ Und wenn Pascale Talarskis Schuss kurz vor Schluss nicht an den Pfosten, sondern zum 1:1 ins Netz gegangen wäre? „Das hätte an unserer Entscheidung nichts mehr geändert, selbst wenn wir das Spiel dann auch noch in der Nachspielzeit noch gewonnen hätten.“