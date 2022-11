Trennung von Trainer Alexander Voigt KFC-Vorsitzender Damien Raths reagiert halbherzig und zu spät

Ein Fan äußerte am Sonntag, der KFC bestreite nun acht Monate lang nur noch Freundschaftsspiele. Das muss der Verein mit aller Macht verhindern, denn das würde ihn in eine existenziell bedrohliche Lage bringen. Sollte der Traditionsverein nämlich in eine neuerliche Abwärtsspirale geraten, so rauschen nicht nur die Zuschauerzahlen in den Keller, sondern es gehen auch die Sponsoren von der Fahne. So werden die nächsten Monate für die Uerdinger ein Ritt auf der Rasierklinge. Will der Verein diesen Kampf gewinnen, so bedarf es auch Härte und Durchsetzungsvermögen. Härte ist allerdings nicht unbedingt das Steckenpferd von Raths, wie sowohl die Art und Weise, als auch die nicht vollzogenen Trennungen zeigen. Ohne diese Härte geht es im professionellen Fußball aber nicht.