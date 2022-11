Kreis Kleve Das sagen die Kandidaten zum Ergebnis der Landratswahl

Betroffen zeigten sich die Bewerber durch die Bank von der rekordverdächtig schlechten Wahlbeteiligung von 27,6 Prozent. Klapdor und Winkmann urteilten unisono: „Das ist eine Katastrophe.“ Auch Stefan Welberts sprach davon, dass er „tief enttäuscht“ sei. „Es gibt Länder, in denen müssen sich Menschen das Recht auf freie Wahlen erkämpfen. Da sind solche Zahlen bei uns schon bitter“, sagte Christoph Gerwers. Sowohl CDU als auch SPD und Grüne kündigten noch am Abend an, die Bemühungen zur Mobilisierung von Wählern in den kommenden zwei Wochen nicht abreißen lassen zu wollen. Sonst droht die Wahlbeteiligung am 11. Dezember auch noch einmal in den Keller zu gehen.