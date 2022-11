Für Stichwahl am 11. Dezember Winkmann gibt Wahlempfehlung für Welberts ab

Im Kampf um den Landratsposten im Kreis Kleve empfiehlt der Drittplatzierte den Zweitplatzierten: Der parteilose Einzelbewerber Guido Winkmann hat sich dazu entschieden, in der Stichwahl am 11. Dezember den Kandidaten von SPD und Grünen, Stefan Welberts, mit einer Wahlempfehlung zu unterstützen. „Am Montag nach dem Wahltag hatte ich mit Stefan Welberts ein ausführliches Gespräch. Wie schon in seinem Wahlkampf ist deutlich geworden, dass ihm die verbesserte Anbindung des Südkreises und auch der rechten Rheinseite ein wichtiges Anliegen sind. Beispielsweise bei persönlich erforderlichen Antragstellungen. Neben seinen drei Kernanliegen Klimaschutz, Bevölkerungsschutz und Fachkräftesicherung möchte er diesen Prozess schnellstmöglich angehen, sollte er Landrat werden“, sagte Winkmann. Für ihn sei dies ein wesentliches Wahlziel gewesen. „Herr Welberts hat mich mit seinen sachlichen Ausführungen überzeugt und ist bereit, einige meiner Vorstellungen eines innovativen Kreises anzugehen. Von daher gebe ich gerne eine Wahlempfehlung für ihn ab.“