Alte Erkenntnis aktueller denn je Dem KFC mangelt es an sportlicher Kompetenz

Das Bild, das der KFC und Trainer Alexander Voigt in Hamborn abgegeben haben, waren aus vielerlei Gründen erbärmlich – nicht nur sportlich, sondern auch in puncto Eintracht. Da bildeten die Uerdinger nicht etwa einen Kreis und es gab die erste An- und Aussprache, sondern Trainer Alexander Voigt verschwand wortlos, während die Spieler da standen und später noch mit den Fans sprachen.