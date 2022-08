1:4 gegen TVD Velbert : KFC Uerdingen kassiert die erste Saisonniederlage

Krefeld Im fünften Spiel kassiert Fußball-Oberligist KFC Uerdingen die erste Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt unterliegt dem TVD Velbert mit 1:4. Pascale Talarski schießt das Ehrentor.

Die wenigen neutralen Zuschauer hatten ihre helle Freude. Sie bekamen vor allem in der ersten Halbzeit ein temporeiches, rassiges Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem TVD Velbert mit vielen Chancen hüben wie drüben zu sehen. Am Ende setzten sich die Gäste vor 1.881 Zuschauern verdient mit 4:1 (2:0) durch. Der KFC war vor der Pause defensiv anfällig und vorne glücklos.

Die personelle Not war groß, aber doch nicht ganz so groß wie noch 24 Stunden zuvor befürchtet. „Wenn Terada nur zehn Tage nach seinem Bänderriss wieder mitspielen kann, kommt das einem mittelgroßen Wunder gleich“, hatte Trainer Alexander Voigt am Freitag gesagt. Das Wunder wurde wahr und nicht nur das: auch Sander Raus Adduktorenprobleme waren zumindest so weit beseitigt, dass er beim Anpfiff auf dem Rasen stehen konnte. Somit fehlten nur fünf Stammspieler: Kapitän Leonel Kadiata (doppelter Bänderriss), Vedran Beric (Knochenhautentzündung in der Ferse), Charles Atsina (Innenbandriss), Levan Kenia (Achillessehnenbeschwerden) und Maik Odenthal (muskuläre Probleme). Voigt musste gegenüber der Vorwoche (2:0 beim FSV Duisburg) seine Elf nur auf drei Positionen verändern: für Kadiata, Odenthal und Kenia kamen Terada, Maximilian Funk und Ryo Iwata in die Anfangsformation.