Vor 1878 Zuschauern : KFC Uerdingen weiter mit weißer Weste

Krefeld Der Fußball-Oberligist feierte am Sonntag gegen die Spielvereinigung Schonnebeck einen verdienten 2:1-Erfolg und führt die Tabelle jetzt alleine an. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste ließ das Team jedoch klare Konterchancen aus.

Der KFC Uerdingen gewann auch sein drittes Spiel in der Fußball-Oberliga Niederrhein und ist jetzt mit neun Punkten alleiniger Tabellenführer. Vor 1878 Zuschauern auf der dieses Mal nicht ganz ausverkauften Baustelle Grotenburg siegte die Auswahl von Cheftrainer Alexander Voigt gegen die Spielvereinigung Schonnebeck mit 2:1 (2:0). Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad war der Sieg des KFC am Ende wegen der größeren Spielanteile und Tormöglichkeiten verdient, hing aber nach dem Anschlusstreffer der Gäste in der 79. Minute am seidenen Faden. Die Uerdinger spielten eine gute erste Halbzeit, schalteten nach der Pause in den Verwaltungsmodus und brachten sich dadurch gegen einen biederen Gegner noch in Gefahr.