2. Bundesliga kompakt : St. Pauli erkämpft sich Punkt gegen Spitzenreiter Paderborn

Düsseldorf Der FC St. Pauli erkämpft sich gegen Spitzenreiter SC Paderborn einen Punkt. Vor allem in der Schlussphase geht es turbulent zu. Auch im Verfolgerduell zwischen Darmstadt und Heidenheim gibt es keinen Sieger. Der Karlsruher SC befindet sich weiter auf dem Vormarsch.

Zwei gerissene Serien auf einen Schlag: Nach vier Liga-Siegen in Folge hat Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals wieder Federn gelassen. Im Topspiel des sechsten Spieltags kamen die Lilien nicht über ein 2:2 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim hinaus. Die Gäste punkteten erstmals nach drei Niederlagen am Böllenfalltor. In der Tabelle bleibt Heidenheim vorerst auf Platz drei, Darmstadt ist Zweiter.