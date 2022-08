4:0 im Zweitliga-Heimspiel : Fortuna setzt Ausrufezeichen gegen Regensburg

Düsseldorf Nach zuletzt nur zwei Punkten aus drei Partien ist dem Team von Daniel Thioune ein ganz wichtiger Sieg gelungen. Der Weg zum 4:0 gegen Jahn Regensburg war durchaus holprig. Doch am Ende setzten sich die Hausherren mehr als verdient durch.

Du weißt, es könnte ein komplizierter Arbeitstag werden, wenn du als Innenverteidiger wie Andre Hoffmann bereits nach 15 Sekunden vom Schiedsrichter die Gelbe Karte gezeigt bekommst. Es sollte sich bewahrheiten, zumindest in den ersten 45 Minuten war es arg verkrampft, was Fortuna da im Heimspiel gegen Jahn Regensburg auf den Rasen gebracht hat. Es sollte hernach auch lange kein Heureka folgen. Doch die Hausherren blieben dran und wurden letztlich dafür belohnt. Am Ende stand ein 4:0 durch Treffer von Daniel Ginczek (59.), Dawid Kownacki (65./Foulelfmeter), Felix Klaus (78.) und Shinta Appelkamp (85.).

Daniel Thioune war im Vorfeld tapfer darum bemüht, maximal gute Stimmung zu verbreiten, wenngleich er auch durchaus selbstkritisch anmerkte, dass die Ergebnisse in den vergangenen Wochen natürlich gefehlt haben. Nur zwei Punkte aus den vergangenen drei Partien, deutlich zu wenig für eine Mannschaft, die sich zwar nicht dem Aufstieg verpflichtet hat, wohl aber ein gewichtiges Wort in der Spitzengruppe mitsprechen wollte.

So würden wir gegen Regensburg aufstellen : Diese Spieler sollten bei Fortuna in der Startelf stehen

Nur sechs Minuten später wurde Felix Klaus im Strafraum von den Beinen geholt. Ein klarer Strafstoß, was Schiedsrichter Florian Heft sogar ohne Einsatz des VAR erkannte. Kurios: Ginczek und Kownacki beanspruchten den Elfmeter für sich, hatten sich aber schon geeinigt und blieben dennoch beide am Punkt stehen, um wohl den Regensburger Schlussmann zu verunsichern. Eine Taktik, die wohl selbst mit Thioune nicht abgesprochen war. Der schickte sicherheitshalber Kapitän Hoffmann zu den beiden, um seine Entscheidung zu verkünden – die Spieler nahmen es ihm ab, Kownacki blieb stehen und traf zum 2:0. Klaus krönte schließlich den Abend mit einem feinen Treffer mit der Hacke. Shinta Appelkamp packte sogar noch die Kirsche drauf. Wenn es läuft, dann läuft es.

Das Publikum (20.745 Zuschauer) war über das Ergebnis freilich entzückt. Über den Spielvortrag dürfte in großen Phasen allerdings noch zu reden sein, da ruckelte es an einigen Ecken und Enden gewaltig, was aber nach den letzten Auftritten auch nicht so überraschend ist. Den Düsseldorfern ist ein ganz wichtiger Erfolg gelungen, der deutlich den Druck vom Kessel nimmt und Thioune Zeit verschafft, weiter an seiner Art des Fußballs mit Fortuna zu arbeiten. In der nächsten Woche im Auswärtsspiel gegen Heidenheim ist die nächste Möglichkeit dazu.