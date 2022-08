Vogelschießen in Schmalbroich : Vogelschießen bei Hüskes Krone

Kempen Die Bruderschaft Hüskes Krone Schmabroich sucht am 2. und 3. September ihre neuen Majestäten. Das Schützenfest ist für den August 2023 geplant.

Die St. Marien-Schützenbruderschaft Hüskes Krone Schmalbroich steht in den Startlöchern für ihr Vogelschießen, das am 2. und 3. September auf dem Hofgelände der Familie Platen, Stiegerheide 30 (Zufahrt von der Oedter Straße), stattfindet. Nach fünfjähriger Amtszeit des amtierenden Königshauses rund um König Johannes Hoff und seinen Ministern Thomas Birmes und Hendrik Krings, sucht die Bruderschaft ein neues Trio.

Am Samstag steht das Königs-Vogelschießen im Vordergrund, das um 15 Uhr mit den Ehrenschüssen eröffnet wird. Für die kleinen Gäste ist für Unterhaltung mit einer Hüpfburg und der Möglichkeit, am Königschießen der Bambini teilzunehmen, gesorgt.

Die Proklamation und Silberübergabe an das neue Königshaus ist für 19 Uhr beim Krönungsball geplant. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.

Auf der Mitgliederversammlung der Bruderschaft freute sich König und Brudermeister Johannes Hoff, dass das Schützenwesen nach der langen Corona-Pause endlich wieder Fahrt aufnimmt. Für ihn steht am Ende seiner fünfjährigen Amtszeit am 9. und 10. September noch ein Höhepunkt auf dem Programm. Als amtierender Bezirks-Schützenkönig nimmt er am Bundesschützenfest in Ostenland in der Nähe von Paderborn teil.