Ferien enden in Thüringen und Sachsen : ADAC rechnet mit hohem Verkehrsaufkommen durch Rückreiseverkehr

Reiseverkehr aus Schleswig-Holstein in Richtung Süden staut sich in Hamburg auf der Autobahn A1 (Archivfoto). Foto: dpa/Markus Scholz

Berlin/München In Sachsen und Thüringen enden die Sommerferien. Viele Urlauber fahren am letzen August-Wochenende auf den Autobahnen zurück. Experten rechnen daher weiterhin mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Welche Strecken besonders betroffen sind.

Am kommenden Wochenende (26. bis 28. August) sind vor allem Urlaubs-Rückkehrer unterwegs. In Thüringen und Sachsen enden die Sommerferien . Eine Woche später folgen Hessen , Rheinland-Pfalz und das Saarland.

In Bayern und Baden-Württemberg dauern die Schulferien hingegen noch bis Mitte September. Der Auto Club Europa (ACE) rechnet am Samstag und Sonntag in Süddeutschland ab den frühen Vormittagsstunden mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Insbesondere auf den Urlaubsrouten Richtung Süden, Südwesten und Südosten am Mittelmeer sind die Straßen voll. Das höchste Verkehrsaufkommen sei dort zwischen 10 und 16 Uhr zu erwarten.