Tourismus im Bergischen Land : Solingen will Jugendherberge in Burg

Solingen will Jugendherberge in Burg

Solingen / Bergisches Land Die 18 Hotels in der Klingenstadt begrüßten in den ersten drei Monaten dieses Jahres fast zehn Prozent weniger Gäste als im ersten Quartal 2018. Das Bergische Städtedreieck hingegen konnte insgesamt zulegen.

Der Blick aufs Ganze macht Holger Piwowar grundsätzlich froh. Denn die Übernachtungszahlen in den Hotels in den drei bergischen Großstädten Solingen, Remscheid und Wuppertal entwickelten sich im ersten Quartal recht ordentlich. „Wir haben zugelegt“, sagt der Geschäftsführer Bergisches Land Tourismus Marketing.

83.662 Gästeankünfte wurden in den 78 Hotels mit ihren 5574 Betten im Städtedreieck registriert – ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber Januar bis einschließlich März des vergangenen Jahres. Erfreulich für Holger Piwowar ist, dass die Anzahl der ausländischen Gäste mit 4,5 Prozent auf 13.123 stiegen. Die Zahl der Gästeübernachtungen entwickelte sich mit 3,1 Prozent auf 196.818 ebenfalls positiv, die Übernachtungen ausländischer Gäste erhöhte sich um knapp zehn Prozent auf 26.933.

Jugendherbergen In guten Jahren, wie beispielsweise 2013/2014, zählten die beiden Jugendherbergen in Gräfrath und Oberburg rund 32.000 Übernachtungen.

Gäste In den ersten drei Monaten dieses Jahres kamen in die 18 Solinger Hotels 10.709 Gäste. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem ersten Quartal 2018 von 9,4 Prozent. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland stieg aber um 31,9 Prozent auf 1705.

Während sich für die Region „die zahlen nach oben entwickeln“, so Piwowar, gehen die Zahlen allein in Solingen allerdings nach unten. 10.709 Gäste wurden in den klingenstädtischen Hotels im ersten Quartal gezählt, ein Minus von 9,4 Prozent. Immerhin stiegen auch hier die Gästeankünfte aus dem Ausland (plus 31,9 Prozent auf 1705). Insgesamt wurde aber auch ein Minus bei den Übernachtungen (4,4 Prozent auf 21.040) festgestellt. Die mittlere Aufenthaltsdauer der Gäste liegt bei zwei Tagen, bei den ausländischen Gästen bei zweieinhalb Tagen. „In Solingen macht sich der Fortfall der Jugendherbergen sehr bemerkbar, das können die anderen Hotels nicht auffangen“, sagt Holger Piwowar.