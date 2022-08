„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Darum ist Regensburg ein Angstgegner von Fortuna

Serie Düsseldorf Die sportliche Historie zwischen beiden Vereinen ist nicht besonders ausgeprägt. Man muss schon ein wenig länger in den Fußballbüchern zurückblättern, um einen Erfolg von Fortuna gegen Jahn Regensburg zu finden. Was beim letzten Aufeinandertreffen passiert ist und noch viel mehr.

Beim heutigen Besuch in die Düsseldorfer Arena (Anpfiff 18.30 Uhr), dürfte sich so mancher Fan fühlen, wie Alice im Wunderland, denn so recht weiß man nicht, was einen erwartet. Die beiden Kick-Starter der diesjährigen Zweitliga-Saison – jeweils zwei Siege in den ersten beiden Partien – sind drei Spieltage später auf dem harten Boden der Realität angelangt. Quo vadis Jahn, quo vadis Fortuna?