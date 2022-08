Der Japander trainiert wieder : KFC Uerdingen hofft auf Teradas Rückkehr

Krefeld Eventuell steht der Japaner für das Heimspiel am Samstag um 18 Uhr gegen TVD Velbert wieder zur Verfügung. Wie langeVounes Mouadden gesperrt wird, soll sich am Donnerstag entscheiden.

(hgs) Mit welcher Mannschaft der KFC Uerdingen am Samstag um 18 Uhr im Heimspiel der Fußball-Oberliga Niederrhein gegen den TVD Velbert antritt, war am Mittwoch nicht abzusehen. Bereits nach fünf Pflichtspielen ist das Lazarett der Blau-Roten sehr groß. Maik Odenthal, der sich am Dienstag beim 3:0-Pokalsieg vertreten hat, und Leonel Kadiata mit einer Verletzung am linken Fuß gesellten sich neu dazu. Ob der Kapitän länger ausfällt, stand am Mittwoch noch nicht fest. Denn das Ergebnis der Kernspinuntersuchung lag noch nicht vor. „Er hatte heute noch Schmerzen. Wenn wir Glück haben, ist es nur eine Prellung, die wir bis Samstag rausbekommen. Ist die Kapsel oder ein Band betroffen, dauerte es sicher länger“, sagte der Sportliche Leiter Patrick Schneider.