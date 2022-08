Sieben Ausfälle gegen TVD Velbert : Start-Rekord des KFC Uerdingen in Gefahr

Krefeld Die Saison hat gerade begonnen, da lässt der KFC Uerdingen seine Fans schon von der Meisterschaft träumen. Vier Spiele, vier Siege – eine makellose Serie. Doch die könnte jetzt in Gefahr geraten.

Der KFC Uerdingen hat in der Fußball-Oberliga einen Start nach Maß hingelegt, der die Fans träumen lässt. Vier Spiele, vier Siege, 6:1 Tore, Tabellenführer. Doch Trainer Alexander Voigt hat tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Beim Training am Donnerstag standen nur noch 14 Spieler und drei Torhüter auf dem Platz. „Da musste ich schon ein, zwei Mal schlucken“, sagt er.

Dass so wenig Spieler auf dem Rasen standen, hat einen Grund: das Verletzungspech. Gleich sieben Stammspieler stehen für das Heimspiel gegen den TVD Velbert am Samstag (18 Uhr) im Grotenburg-Stadion nicht zur Verfügung. Kapitän Leonel Kadiata hat im Pokalspiel gegen den ESC Rellinghausen (3:0) einen doppelten Bänderriss erlitten und fällt vier Wochen aus. Das ergab die genaue Diagnose, die am Donnerstag übermittelt wurde.

Vier Spiele, vier Siege – ist der KFC schon einmal so gut in eine Saison gestartet? Ja, der Startrekord steht bei fünf Siegen. Er stammt aus der Saison 2012/13, in der die Uerdinger ebenfalls in der Oberliga kickten. Damals besiegten sie Rot-Weiß Oberhausen II (2:0), gewann bei ETB Schwarz-Weiß Esssen (2:1), beim SV Sonsbeck (2:0), gegen TuS Bösinghoven (4:1) und beim Cronenberger SC (3:2). Die Siegesserie riss beim 1:1 gegen den VfB Homberg. Wenngleich Trainer Alexander Voigt derzeit andere Sorgen hat, so hätte er sicherlich nichts dagegen, Vereinsgeschichte zu schreiben. Übrigens, Trainer war damals Eric van der Luer und der KFC, der in der Hinrunde ungeschlagen blieb, wurde mit 23 Punkten Vorsprung Meister vor Turu Düsseldorf.