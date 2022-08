Fußball-Oberliga : Alexander Thamm kann mit Dominik Dohmen und Konstantin Möllering planen

St. Tönis Dominik Dohmen und Konstantin Möllering vom Fußball-Oberligisten SC St. Tönis absolvierten im Pokal einen erfolgreichen Test. Einem Einsatz der beiden Führungskräfte am Sonntag gegen die Sportfreunde Baumberg steht nichts mehr entgegen.

Nach dem erfreulichen, wenn auch etwas glücklichen Start in die Meisterschaft musste Fußball-Oberligist SC St. Tönis die ersten Rückschläge hinnehmen. Für eine Einordnung, wohin die Reise am Ende geht, ist es sicherlich noch zu früh. Die Niederlage am 4. Spieltag beim TVD Velbert zeigte allerdings, dass stand heute zwischen einem gestandenem Oberligisten und der Elf von Trainer Alexander Thamm dezeit noch ein qualitativer Unterschied besteht. Besonders dann, wenn der eine oder andere wichtige Akteur passen muss. Der Niederrhein-Pokal bot eine gute Gelegenheit, für das morgige Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg frisches Selbstvertrauen zu tanken. Doch die 1:2-Niederlage beim Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum legte erneut die derzeit wohl größte Baustelle offen: der SC nutzt seine Chancen nicht effektiv genug. Gerade in Spielen, in denen es eng zugeht und die Abwehrreihen nicht viel zulassen, kann das der entscheidende Vorteil sein. Viele dürfte es auch gegen Baumberg nicht geben. Denn die Gäste sind wie Velbert in einer oberen Schublade abzulegen und es sind durchaus Stimmen zu vernehmen, die den Sportfreunden zutrauen, ganz oben mitzumischen. Eines ihrer Aushängeschilder ist Robin Hömig. Der 30-Jährige Mittelfeldstratege ist nicht nur Denker und Lenker, sondern auch treffsicher. In den drei bisher absolvierten Begegnungen traf Hömig bereits viermal.

Was das Pokal-Aus angeht war Thamm zwiegespalten: „Mit dem Spiel konnten wir sehr zufrieden sein. Ich glaube das war unser bestes Saisonspiel. Aber das Ergebnis war eine Vollkatastrophe. Am Ende war es ein typisches Pokalspiel, in dem Wachtendonk alles reingeworfen hat. Der Ausgang ist für mich, die Mannschaft und den Verein natürlich schade. Es hätten ein oder zwei Spiele mehr sein können, in denen sich Spieler weitere Spielpraxis hätten holen können“. Die sammelten zwei Akteure, die zuletzt nicht zur Verfügung standen. Kapitän Dominik Dohmen mischte im Pokalspiel gut eine Stunde mit und hinterließ nach seiner Oberschenkelzerrung einen guten Eindruck. „Eigentlich wollten wir kein Risiko eingehen“, so Thamm, „aber Dominik wollte unbedingt“. Auch Konstantin Möllering kam nach überstandenem Magen-Darm-Infekt zum Einsatz. Ob die beiden morgen auch direkt wieder in die Startelf rücken, ließ Thamm offen. Doch gerade für den Spielaufbau, die Ordnung und die Präsenz im erweiterten Mittelfeld dürften die Führungskräfte wichtige Bausteine sein. Denn besonders in dieser Hinsicht ließ der SC in Velbert Wünsche offen, blieb über weite Strecken fehlerhaft im Zusammenspiel und folglich zu harmlos. Sofern Dohmen und Möllering mitwirken können, hätte der SC-Trainer personell alles an Bord.