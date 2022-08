Zwei Platzverweise : Bayer holt ersten Saisonsieg und schlägt Mainz mit 3:0

Bayer Leverkusen feiert den ersten Saisonsieg. Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz Bayer Leverkusen hat endlich den ersten Sieg der neuen Bundesliga-Saison gefeiert und Mainz 05 mit 3:0 geschlagen. Allerdings flogen gleich zwei Bayer-Profis vom Platz.

Mit null Punkten nach drei Spielen hatte sich die Werkself früh in der Saison in Bedrängnis gebracht. Vor allem beim enttäuschenden 0:3 in der Vorwoche gegen Hoffenheim gab die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane ein schwaches Bild ab. Bei starken Mainzern wollten die Rheinländer ihre schwarze Serie nun unbedingt beenden – mit Erfolg. Unter dem Strich stand ein klarer 3:0 (3:0)-Sieg.

Die Leverkusener nahmen im Vergleich zum Samstag zuvor mehrere Änderungen vor. Anstelle von Sardar Azmoun und Charles Aránguiz durften Mitchel Bakker und Kerem Demirbay von Beginn an ran. Zudem rückte Seoane von seinem favorisiertem 4-2-3-1-System ab und setzte bei den Rheinhessen auf ein 3-5-2.

Hatte die Werkself in den ersten vier Pflichtspielen jeweils in der Anfangsviertelstunde das 0:1 kassiert, konnte sie dieses Mal aufatmen: Nach 15 Minuten waren noch keine Tore gefallen. Das lag unter anderem an Bayer-Keeper Lukas Hradecky, der die erste Großchance des Mainzers Angelo Fulgini mit einer starken Parade vereitelte (6.). Auf Seiten der Gäste verbuchte Bakker mit seinem schwächeren rechten Fuß den ersten Abschluss (12.).

Der Niederländer in Diensten von Bayer 04 war dann auch in der nächsten Szene eine der Hauptfiguren. Nach 19 Minuten legte der 22-Jährige den Ball im eigenen Strafraum per Bogenlampe ungewollt für den Mainzer Silvan Widmer auf. Der Kapitän der 05er wirkte jedoch überrascht von der unverhofften Möglichkeit, nahm den Ball etwas überhastet volley, und wieder war Hradecky auf der Hut.

Wie es geht, die Fehler der anderen zu nutzen, zeigte im Anschluss die Werkself – wobei beim Führungstor auch Glück dabei war. Nach einer Ecke von Demirbay brachte Palacios den Ball vors Tor der Mainzer, wo Jonathan Burkardt das Spielgerät mit dem Bein ins eigene Tor abfälschte (29.). Es war die erste Leverkusener Führung in dieser Saison.

Mit dem 1:0 im Rücken spielte Bayer fortan souveräner und legte noch vor der Pause nach. Beim zweiten Treffer des Tages ließ Moussa Diaby auf Höhe der Mittellinie gleich zwei Mainzer Verteidiger stehen, rannte alleine auf das Mainzer Tor zu und legte mit viel Übersicht auf den mitgelaufenen Jeremie Frimpong ab, der nur noch einschieben musste (39.). Der niederländische U-Nationalspieler zeichnete dann auch für das 3:0 verantwortlich. Wieder machten die Mainzer Verteidiger Maxim Leitsch und Alexander Hack keine gute Figur. Frimpong umkurvte noch Keeper Robin Zentner und durfte sich erneut feiern lassen (41.).

Nach dem Seitenwechsel war die Werkself dann darauf bedacht, den Vorsprung zu verwalten. Mit Ausnahme eines Distanzschusses von Aarón an die Latte (55.) verbuchten die Gastgeber auch keine weiteren nennenswerten Möglichkeiten bis in die Schlussphase hinein. In der sahen in Piero Hincapie (77.) und Bakker (94.) noch zwei Leverkusener Gelb-Rot, am 3:0-Endstand änderte das aber nichts mehr.