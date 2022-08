CL-Auslosung in Istanbul : Bayer 04 trifft auf Porto, Atlético Madrid und Brügge

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Atlético Madrid ging es hoch her – so wie hier zwischen Jonathan Tah und Jan Oblak. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen bekommt es bei der 13. Teilnahme an der Champions League in Gruppe B mit dem FC Porto, Atlético Madrid und dem FC Brügge zu tun. Das hat die Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul (Türkei) ergeben.

Bayers Geschäftsführer Fernando Carro sprach von einer „spannenden Gruppe mit alten Bekannten“ und fügte hinzu: „Wir müssen nun alles dafür tun, uns im Ligaalltag zügig zu stabilisieren, um diese großen Fußballabende auch entsprechend genießen und erfolgreich gestalten zu können.“

Simon Rolfes schlug in dieselbe Kerbe. Der Sportgeschäftsführer betonte: „Es ist eine interessante und ausgeglichene Gruppe. Atlético Madrid – das ist immer eine besondere Atmosphäre. Ich selbst habe mein letztes Champions League-Spiel noch im alten Stadion in Madrid gemacht.“ Alle Teams hätten eine unterschiedliche Art, Fußball zu spielen. „Daher freue ich mich auf die Partien und glaube, dass da etwas möglich ist. Wir müssen zusehen, dass wir in der Liga in die Spur kommen. Die Champions League ist ein Wettbewerb, der auch Energie freisetzt. Wir hoffen, dass wir über Englische Wochen unseren Rhythmus finden und über die Spiele zu unserer Form zurückfinden.“

Beim Duell mit dem portugiesischen Meister aus Porto kommt es zum Wiedersehen mit Wendell. Der brasilianische Linksverteidiger spielte zwischen 2014 und 2021 für Bayer Leverkusen und bestritt während dieser Zeit 250 Bundesliga-Partien. Zuletzt trafen beide Klubs 2020 aufeinander. Im Sechzehntelfinale der Europa League setzten sich die Rheinländer mit einem 2:1 in der BayArena und einem 3:1 in Portugal durch.

Gegen den Hauptstadtklub aus Madrid hat der Werksklub in den vergangenen Jahren indes deutlich häufiger antreten müssen. Von acht Aufeinandertreffen zwischen 2010 und 2019 – zwei davon in der Europa League – gewann Leverkusen zwei. Drei Spiele endeten mit einem Remis, die übrigen drei Begegnungen gingen an die Madrilenen. Das vorerst letzte Duell entschied Bayer im November 2019 mit 2:1 für sich. Ein Eigentor von Thomas Partey und ein weiterer Treffer von Kevin Volland ebneten den Weg zum Sieg.

Die Paarung Brügge und Leverkusen gab es bislang erst ein Mal: In der Saison 2006/2007 trafen sich beide Mannschaften in der Gruppenphase des damaligen Uefa-Cups. Die Partie endete 1:1. Bayers Innenverteidiger Odilon Kossounou wechselte zu Beginn der vergangenen Saison vom belgischen Meister unters Bayer-Kreuz.