Bayer auf Rang 17 : Die Fehlerkette des Werksklubs

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane im Gespräch mit seinem Abwehrchef Jonathan Tah (r.). Foto: dpa/Federico Gambarini

Analyse Leverkusen Bayer Leverkusen steckt in der Krise. Das Team von Trainer Gerardo Seoane hat sich in eine Ecke manövriert und droht, weiter in die Abwärtsspirale zu geraten. Dass es soweit gekommen ist, liegt auch daran, dass Spieler und Klubverantwortliche die Alarmsignale überhört haben.