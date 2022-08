Verfolger-Trio schwächelt, Trainer unter Druck : Ist die Bayern-Jagd schon vorbei?

Düsseldorf RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sollten die Meisterschaft wieder spannender gestalten. Doch sie alle schwächeln, zwei Trainer müssen sogar schon um ihren Job bangen.

In Dortmund, dem punktbesten der schwächelnden Verfolger, flüchtete sich Sportdirektor Sebastian Kehl in Zweckoptimismus. „Wir werden nach dem dritten Spieltag nicht schon aufgeben. Sonst können wir den ganzen Laden gleich zumachen. Wir wollen die Bundesliga alle spannend machen“, sagte er bei Bild-TV.

Wie die Bild-Zeitung nach Leipzigs 1:2-Niederlage bei Union Berlin am vergangenen Samstag schrieb, müsse Tedesco nach nur zwei Punkten aus drei Partien um seinen Job zittern. Einen Tag nach der Pleite bezeichnete Nationalspieler Marcel Halstenberg eine Trainerdiskussion als „absurd“: „Letzte Saison haben wir den Pokal geholt und wurden alle hochgejubelt. Das ist nun einmal so im Fußball, das geht ganz schnell. Aber das lasse ich links liegen.“

„Ich will nicht sagen, dass harte Zeiten auf uns zukommen. Aber wir müssen dringend mal ein Spiel gewinnen, sonst wird es wirklich sehr dunkel“, sagte Werner. Die nächste Chance bietet sich am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.

Auch Leverkusen ist dann parallel beim FSV Mainz 05 zum Siegen verdammt. Nach Spielen gegen den BVB, den FC Augsburg und die TSG Hoffenheim noch ohne jeden Zähler dazustehen, hat bei Bayer wohl niemand erwartet. Nach dem 0:3 gegen Hoffenheim stärkte Geschäftsführer Simon Rolfes Seoane, der die Mannschaft in der Vorsaison in die Champions League geführt hatte, dennoch den Rücken.

„Natürlich haben wir Vertrauen in den Trainer und sein Team. Sie arbeiten genauso wie im letzten Jahr, als wir erfolgreich waren“, sagte Rolfes im Sport1-Doppelpass. Seiner Meinung nach sei das Problem, „dass bei uns eine Verunsicherung einsetzt, auch durch die Ergebnisse. Doch so ein Pokal-Aus (3:4 beim Drittligisten SV Elversberg, d.Red.) macht vielleicht auch etwas mit dir.“

Die Hoffnungen der schwächelnden Bayern-Verfolger ruhen nun auf Borussia Mönchengladbach. Der Tabellenzweite und „Angstgegner“ der Münchner gastiert am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena. In der vergangenen Saison (7. Januar 2022) setzten sich die Fohlen in München mit 2:1 durch...