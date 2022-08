Jeremie Frimpong

Avancierte mit seinem Doppelschlag kurz vor dem Seitenwechsel zum Spielentscheider (39./41.). Setzte die Mainzer Defensive mit seinen Tempodribblings immer wieder unter Druck, wusste aber zugleich auch in der Verteidigung zu überzeugen. Wurde nach seiner Auswechslung von den mitgereisten Fans mit „Frimpong“-Rufen bedacht. Einen Abzug in der B-Note gibt es für seine unnötige Schwalbe in Halbzeit zwei.

Note: 1-