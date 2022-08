Hammer-Gruppe für BVB möglich : Diese Gegner warten auf die deutschen Teams in der Champions League

Foto: dpa, mt asu pro nic Infos Die Lostöpfe für die Champions League

Düsseldorf Fünf Mannschaften vertreten die Bundesliga in der Champions League. Doch wie viele werden am Donnerstag mit der Gruppen-Auslosung zufrieden sein? Diese Gegner warten auf Bayern, BVB und Co.

Am Donnertsag steigt um 18 Uhr die Auslosung für die Champions League-Gruppenphase. Die deutschen Teams könnten dabei allesamt in schwere Gruppen kommen.

FC Bayern München (Lostopf 1)

Als deutscher Dauermeister sind die Münchener auch in dieser Saison in Lostopf 1. Nach einem überraschenden Viertelfinal-Aus gegen den FC Villareal hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann in dieser Saison größere Ambitionen.

Schwerste Gruppe: Der Champions League-Sieger von 2020 könnte es bereits in der Gruppenphase mit einer Top-Mannschaft zu tun bekommen, denn Lostopf 2 hat es in sich. Trotz eines Ligafehlstarts wäre der FC Liverpool kein dankbares Los. Das gleiche gilt für die defensiv ausgerichtete Mannschaft von Atletico Mardid und Thomas Tuchels FC Chelsea. In Lostopf 3 sticht der italienische Vizemeister Inter Mailand als anspruchsvollster Gegner heraus. Aus Topf 4 sollte eigentlich keine Mannschaft dem großen FC Bayern München Sorgen bereiten. Dennoch könnte sich Olympique Marseille als unangenehmster Gegner entpuppen.

Leichteste Gruppe: Der FC Sevilla ist als sechsfacher Europa League-Sieger zwar nicht zu unterschätzen, jedoch sind sie das vermeintlich gnädigste Los aus Topf 2. Die ukrainische Mannschaft Shaktar Donezk ist Stammgast in der Königsklasse, neben dem FC Salzburg aber wohl das angenehmste Los für den FC Bayern aus Topf 3. Der krasseste Außenseiter der diesjährigen CL-Saison ist Maccabi Haifa aus Israel.

Eintracht Frankfurt (Lostopf 1)

Mit ihrem Europa League-Erfolg sorgten sie auch über die Grenzen der Mainmetropole hinaus für Euophorie. Daher gibt es im Frankfurter Deutsche Bank Park nun trotz eines elften Platzes in der Liga Flutlichtspiele unter der Woche.

Foto: AFP/LLUIS GENE Infos Alle Gewinner der Champions League

Schwerste Gruppe: Für die SGE gibt es in Lostopf 2 eigentlich ausschließlich harte Brocken. Ganz besonders anspruchsvoll sind der FC Liverpool, FC Chelsea und Atletico Madrid. Aus Topf 3 dürfte für Frankfurt, genau wie bereits für die Münchener, Inter Mailand das härteste Los sein. Die Frankfurter werden die Glasgow Rangers aus der jüngeren Vergangenheit noch gut in Erinnerung haben. Dennoch wären die Schotten genauso wie ihr Stadtrivale Celtic ein unangenehmer Gegner. Olympique Marseille als die wohl spielerisch stärkste Mannschaft aus Topf 4 wäre ebenfalls kein dankbarer Gegner.

Leichteste Gruppe: Das wohl größte Highlight auf ihrem Weg zum Europa League-Titel lieferte das Team von Oliver Glasner im Camp Nou vor 30.000 Auswärtsfans. Auch wenn der FC Barcelona sportlich wohl nicht der leichteste Gegner wäre, würden die Frankfurt-Fans diese Reise bestimmt gern nochmal antreten. Auch ins beschauliche Salzburg könnte es die SGE ziehen. Genauso wie Shaktar Donezk sind aber auch die Roten Bullen aus Topf 3 nicht zu unterschätzen. Auch für Frankfurt wäre der Außenseiter aus Israel wohl der leichteste Gegner aus Topf 4.

RB Leipzig (Lostopf 2)

Zumindest in der internationalen Wertung haben die Sachsen den BVB als Deutschlands Nummer zwei abgelöst, sodass sie jetzt in Lostopf 2 anzutreffen sind.

Schwerste Gruppe: Neben dem Starensemble aus Paris wären auch Real Madrid und Manchester City undankbare Gegner für RB. In Topf 3 bleibt Inter Mailand der Angstgegner. Vor Topf 4 darf RB keine Angst haben, ein Auswärtsspiel vor hitziger Kulisse in Zagreb bei Dinamo, wäre jedoch sicher unangenehm für Leipzig.

Leichteste Gruppe: Der Champions League Sieger von 2004, FC Porto dürfte für RB Leipzig der schlagbarste Gegner aus Topf 1 sein. Böse Zungen würden sagen, dass die Begegnung RB Leipzig gegen FC Salzburg das Duell erste gegen zweite Mannschaft wäre, fakt ist Leipzig hat einige Ex-Salzburger im Kader, daher wäre der FC Salzburg wohl der angenehmste Gegner für Leipzig. Genauso wie die Bayern dürfte Leipzig mit den Teams aus Topf 4 keine großen Probleme haben, FC Kopenhagen, Viktoria Pilsen und Maccabi Haifa sind die potenziell schwächsten Kontrahenten.

Borussia Dortmund (Lostopf 3)

Aus in der Gruppenphase — Das war das ernüchternde Ergebnis in der Vorsaison und das trotz einer vermeidlich leichten Gruppe. Können sie diesem Schicksal diesmal entgehen? Als Topf 3-Mannschaft droht dieses Jahr eine starke Gruppe.

Schwerste Gruppe: Manchester City konnte bisher noch nie die Königsklasse gewinnen, dennoch wäre die Truppe von Pep Guardiola ein denkbar unangenehmer Gegner. Das gleiche gilt für die Titelverteidiger Real Madrid. Aus Topf zwei könnte Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren, sportlich eines der härtesten Lose, emotional wohl der Wunschgegner der Dotrmunder. Schwer wird für den Vizemeister wohl jedes Spiel, der Druck die Blamage des Vorjahres wieder gut zu machen ist groß. Die meisten Probleme in Topf 4 könnte Olympique Marseille bereiten, aber auch die Glasgow Rangers haben in der Europa League bereits bewiesen, dass sie die Dortmunder schlagen können und das deutlich.

Leichtetse Gruppe: Dass der niederländiche Meister Ajax Amsterdam kein Freilos ist, erfuhr der BVB in der letzten Saison schmerzlich am eigenen Leib. Der FC Porto wäre als portugiesicher Meister wohl das dankbartse Los. In Lostopf 2 scheint der FC Sevilla am schlagbarsten. Eine Reise nach Dänemark zum FC Kopenhagen oder nach Israel zu Macciba Haifa verspricht die höchsten Siegeschancen.

Bayer 04 Leverkusen (Lostopf 3)

Mit vereinsinterem Bundesligatorrekord qualifizierte sich die Werkself nach zwei Jahren Abstinenz wieder für die Königsklasse. Bayer landete in Topf 3.

Schwerste Gruppe: Aus Topf 1 muss Leverkusen die gleichen Gegner fürchten, wie RB und Dortmund: Real Madrid, Manchester City und PSG. Auch Topf 2 bietet zahlreiche Gegner die der Mannschaft von Trainer Gerado Seoane das Weiterkommen sehr schwer machen können. Der Champions League Sieger von 2021, FC Chelsea sticht mit dem langjährigen Leverkusener Kai Havertz dabei heraus. Wie Bayer in der laufenden Saison zeigt, können sie auch von den „Kleinen“ geschlagen werden. Dinamo Zagreb könnte mit seinem physischen Spiel die Werkself vor Probleme stellen.

Leichteste Gruppe: Die Leverkusener freuten sich mit ihrem ehemaligen Linksverteidiger und Publikumsliebling Wendell, als er die portugiesische Liga mit dem FC Porto geinnen konnte. Auch aus sportlicher Sicht dürfte sich die Werkself auf ein Wiedersehen mit Wendell freuen. Den wohl schwächsten Kader aus Lostopf 2 hat der FC Sevilla, somit der potenziell leichteste Gegener für Bayer 04. Gegen vermeidlich schwache Gegener hat sich Leverkusen häufig schwer getan, auch in ihrer letzten Königsklassensaison waren die Schwierigkeiten gegen Lokomotive Moskau am größten. Viele Mannschaften aus Topf 4 werden versuchen in der Defensive Beton anzurühren, daran verzweifelte die Werkself in der Vergangenheit zu häufig. Daher könnte Olympique Marseille als spielerisch stärkste Mannschaft für Bayers Umschaltspiel am anfälligsten sein. Jedoch ließ Leverkusen auch Celtic in der vergangenen Europa League-Saison in der Gruppenphase keine Chance.

(nokn)