Punktlos nach Mainz : Bayer sucht den Weg aus der Krise

Wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison: die Werkself. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Mit verbesserter Defensive will Bayer 04 Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 die ersten Punkte in dieser Saison sammeln.

Der Beginn der Champions-League-Saison wirft seine Schatten voraus. Mit dem FC Porto, Atlético Madrid und dem FC Brügge hat Bayer 04 Leverkusen am Donnerstag eine im Vergleich sportlich lösbare Gruppe zugelost bekommen. Die Vorfreude auf die Königsklasse hält sich bei den Rheinländern derzeit aber noch in Grenzen. Denn das Team von Trainer Gerardo Seoane steckt nach dem blamablen Pokal-Aus und drei Pleiten zum Start in die Liga in der Krise. Bei stark gestarteten Mainzern soll an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nun die Kehrtwende gelingen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in den Augen des Schweizer Coachs in einer verbesserten Arbeit in der Verteidigung. Vor allem im Spiel gegen den Ball müsse sein Team „kompakter, entschlossener und aggressiver“ zu Werke gehen. Zudem brauche es eine bessere Restverteidigung, um Konter des Gegners zu vermeiden. „Daraus müssen wir dann die Energie schöpfen, um mit dem Ball eine höhere Durchschlagskraft an den Tag zu legen.“