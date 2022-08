Champions League : FC Bayern trifft auf Barcelona und Lewandowski – BVB auf Haaland

Erling Haaland (links) und Robert Lewandowski treffen in der Champions League auf ihre Ex-Vereine. Foto: dpa/Joan Monfort

Istanbul Lewandowski gegen Bayern, Haaland gegen Dortmund: Die Champions-League-Auslosung hat vor allem dem deutschen Top-Duo spektakuläre Gegner beschert. Frankfurt und Leverkusen haben es dagegen vermeintlich einfacher erwischt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Verrücktes Blitz-Wiedersehen für Robert Lewandowski mit dem FC Bayern, Erling Haaland stürmt plötzlich gegen Borussia Dortmund: Die beiden Flaggschiffe des deutschen Fußballs treffen gleich in der Champions-League-Gruppenphase auf ihre abgewanderten Stürmer-Stars. Und auch RB Leipzig, das Titelverteidiger Real Madrid fordert, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen bekamen bei der Auslosung am Donnerstag in Istanbul attraktive Gegner.

Als die Bayern mit dem FC Barcelona, dem sie Lewandowski diesen Sommer nach langem Hin-und Her verkauft hatten, in die Gruppe C gelost wurden, musste Hasan Salihamidzic lachen. „Wir haben gerade im Büro schon Späßchen gemacht. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball! Wir freuen uns drauf“, sagte der Sportvorstand: „Barcelona hat sich gut verstärkt, eine sehr gute Mannschaft. Lewa ist ja da. Die haben einiges auf dem Transfermarkt gemacht. Es werden zwei spannende Spiele.“

Auf dem Weg ins Champions-League-Finale am 10. Juni 2023 im Atatürk-Stadion von Istanbul muss der Rekordmeister in einer schwierigen Gruppe zunächst außerdem Inter Mailand und Viktoria Pilsen aus Tschechien aus dem Weg räumen. „Ich freue mich auf diese Gruppe. Schön ist auch, dass wir so schnell ein Wiedersehen mit Robert Lewandowski feiern werden“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer, während Salihamidzic warnte: „Da müssen wir mit Barcelona und Inter schon aufpassen. Das sind zwei Mannschaften, die richtig stark sind.“

Auch beim BVB sorgte die Rückkehr von Haaland für Vorfreude, nachdem sich dessen neuer Arbeitgeber Manchester City, der FC Sevilla und der FC Kopenhagen zu Dortmund in die Gruppe G gesellt hatten. „ManCity ist in der Champions League natürlich ein Brett. Wir freuen uns genauso drauf wie auf das Wiedersehen mit Erling Haaland“, so Kapitän Marco Reus, der im Vorjahr mit dem BVB noch in der Gruppenphase in einer vermeintlich leichten Gruppe gescheitert war.

Nun wird der Einzug ins Achtelfinale erneut erwartet. „Wenn du aus Topf drei kommst, ist schon vor der Auslosung klar, dass du eine sehr starke Champions-League-Gruppe bekommen wirst. Die Aufgabe ist natürlich herausfordernd, aber nicht unlösbar“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Foto: dpa/Bernd Thissen 8 Bilder Das sind die Gegner der deutschen Teams

Leipzig, Leverkusen und Frankfurt dürfen derweil ebenfalls durchaus vom Weiterkommen träumen. Die als Europa-League-Sieger erstmals für Champions League qualifizierte Eintracht spielt in der Gruppe D gegen Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille und hofft weitere magische Europapokal-Nächte. Laut Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sei es „eine sportlich reizvolle und hochattraktive Gruppe“. Das Ziel sei „trotz der Stärke der Gegner die Qualifikation für das Achtelfinale.“

Pokalsieger RB Leipzig bekommt es derweil in Gruppe F neben Real um 2014er-Weltmeister Toni Kroos mit Schachtar Donezk und Celtic Glasgow zu tun. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sah in den Losen „eine spannende Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen“ und formulierte den Anspruch, „europäisch zu überwintern“. Die mit drei Niederlagen aus drei Spielen in die Liga gestarteten Leverkusener dürften sich ebenfalls gefreut haben, als der FC Porto, Atletico Madrid und der FC Brügge für sie aus der Lostrommel gezogen wurden.

Die Gruppenphase startet am 6. und 7. September und endet bereits am 2. November - wird also in in acht Wochen durchgepeitscht, weil am 20. November schon die Weltmeisterschaft in Katar beginnt.

(sid/stja)