Bayers Gegner im Check : Bei Mainz 05 ist die Abwehr das Prunkstück

Nur Bayern München hat an den ersten drei Spieltagen weniger Gegentore kassiert als Bayer Leverkusens nächster Gegner FSV Mainz 05. Damit setzen die Rheinhessen einen Trend aus der vorherigen Saison fort.

Die Form Sieben Punkte nach drei Spielen – für Mainz ist das der beste Saisonstart seit vier Jahren. Waren die Rheinhessen in den vergangenen Jahren notorisch auswärtsschwach, haben sie in dieser Saison bislang alle drei Partien in der Fremde für sich entschieden. Dem 3:0 im DFB-Pokal bei Erzgebirge Aue ließ das Team von Trainer Bo Svensson in der Liga Siege beim VfL Bochum und beim FC Augsburg (je 2:1) folgen. Hinzu kam ein torloses Remis am zweiten Spieltag gegen Union Berlin. In blendender Verfassung hat sich bislang Karim Onisiwo präsentiert. Der 30-jährige Offensivspieler zeichnete für drei der bisher vier Saisontore der starken Mainzer verantwortlich.