3. Liga am Samstag : Siegesserie von Sechzig gerissen – RWE wartet weiter auf einen Sieg

3. Liga am Samstag

1860 München musste die erste Pleite in der 3. Liga einstecken. Foto: dpa/Matthias Balk

Bayreuth Rot-Weiss Essen muss in der 3. Liga nach dem Aufstieg weiter auf einen ersten Sieg warten. Derweil verlor 1860 München erstmals in dieser Saison.

Im Aufsteigerduell der 3. Liga trennten sich die SpVgg Bayreuth und Rot-Weiss Essen 1:1 (1:0). Die Essener verpassten somit auch am sechsten Spieltag ihren ersten Sieg nach dem Aufstieg. Bedanken konnte sich die Mannschaft am Ende bei Isaiah Young, der durch seinen schönen Treffer in der 56. Minute immerhin einen Punkt rettete, nachdem der RWE wieder einmal bereits nach zwei Minuten zurück lag. Für die Hausherren traf Markus Ziereis.