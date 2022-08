Champions-League-Spielplan veröffentlicht : Bayern startet bei Inter - BVB beginnt mit Heimspiel

Nyon Die Uefa hat die zeitgenauen Ansetzungen der Gruppenphase der Champions League veröffentlicht. Der FC Bayern startet in Mailand, Leverkusen muss nach Brügge. Der BVB, Leipzig und Frankfurt beginnen mit Heimspielen. Alle Spieltage im Überblick.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München startet auswärts beim italienischen Vize-Meister Inter Mailand am 7. September in die Champions League. Das Wiedersehen mit Robert Lewandowski im Duell mit dem FC Barcelona in Gruppe C steigt laut Uefa-Spielplan am 13. September in der Allianz Arena (beide 21.00 Uhr).