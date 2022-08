Vier Spiele, vier Niederlagen : Bayer legt historisch schlechten Start hin

Bayer Leverkusens Jonathan Tah tätschelt nach dem 0:3 gegen Hoffenheim Exequiel Palacios (l.) aufmunternd den Kopf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Der Champions-League-Teilnehmer aus Leverkusen verliert erstmals seit dem Aufstieg in die Bundesliga 1979 die ersten vier Spiele der Saison. Die Spieler wirken ratlos, die Erklärungsansätze für die sportliche Misere wiederholen sich ohne erkennbaren Effekt.

Es gab Redebedarf nach dem Abpfiff. Schon wieder. Lukas Hradecky und Robert Andrich waren nach dem 0:3 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim bei den aufgebrachten Fans in der Nordkurve. Die Führungsspieler von Bayer Leverkusen diskutierten, gestikulierten und versuchten, die Wogen zu glätten. Immerhin: Der diplomatische Einsatz nach der vierten Niederlage in Folge zeigte Wirkung. Nach dem Pfeifkonzert stimmte die enttäuschte Anhängerschaft beinahe schon trotzig unterstützende Gesänge an. Das Band zwischen Fans und Profis hält, noch jedenfalls.

Denn klar ist auch, dass aus dem Fehlstart in die Saison eine Krise geworden ist. Das 3:4 in der ersten Pokalrunde beim Drittligisten SV Elversberg war schon ein Alarmsignal. In der Liga folgten ein 0:1 in Dortmund nach ordentlicher Leistung, ein 1:2 gegen Augsburg trotz etlicher Torchancen und nun der desolate Aufritt gegen Hoffenheim. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane hat auch in der Höhe verdient gegen die TSG verloren.

Wie in bislang allen Partien dieser Spielzeit war es ein frühes Gegentor, das etwaige Matchpläne über den Haufen warf. Mit der Hacke düpierte Christoph Baumgartner die Leverkusener Hintermannschaft (9.), nach einer guten halben Stunde erhöhte Andrej Kramaric. Dass es zur Pause nicht 0:3 stand, war dem Videobeweis geschuldet. Der Treffer von Robert Skov kurz vor der Pause war hinfällig, weil Adam Hlozek in der Entstehung gefoult wurde. In der zweiten Halbzeit fehlten Bayer die Ideen und Hoffenheim markierte durch ein Traumtor von Georginio Rutter den Endstand (78.).

„Wir sind sehr enttäuscht und frustriert. Wir haben uns das anders vorgestellt“, sagte Jonathan Tah nach der Partie. „Wir müssen professionell und erwachsen genug sein. Wir können nicht immer als Ausrede nehmen, dass wir so jung sind. Es geht nicht um die Qualität, sondern um die paar Prozent, die uns fehlen. Auch in den anderen Spielen.“ Jeder Spieler im Kader müsse in den Spiegel schauen und sich hinterfragen. „Wir waren in diesem Spiel nicht genug da und das reicht am Ende nicht.“

Das war schon die Ansage nach Elversberg, auch nach Augsburg kamen ähnliche Sätze aus dem Leverkusener Lager. Taten folgten den Worten bislang nicht. Das liegt wohl auch daran, dass alle von dem bisherigen Saisonverlauf überrascht sind. „Keiner hat damit gerechnet, dass wir so starten“, betonte Tah. Der Negativlauf hat inzwischen bereits historische Dimensionen erreicht. Bayer hat zum ersten Mal seit dem Aufstieg in die Bundesliga 1979 die ersten vier Pflichtspiele verloren.

Auch Hradecky wirkte angesichts der Situation ratlos. „Die Truppe ist gut, die Qualität ist gut, aber wir bringen es momentan nicht auf den Platz“, haderte der Kapitän. „Es fehlt uns die Bissigkeit und jeder steht jetzt in der Verantwortung, der Mannschaft zu helfen“, forderte der Schlussmann – nicht zum ersten Mal in der noch jungen Spielzeit.