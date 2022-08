Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve fährt optimistisch nach Velbert

Ratingen Wenn es Ratingen 04/19 II gelingt, konstant seine Leistung abzurufen, steht einem ersten Erfolgserlebnis in der neuen Gruppe der Fußball-Bezirksliga nichts im Wege. Es geht zu Schlusslicht SV Velbert.

Am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 7, treffen zwei derzeit punktlose Mannschaften aufeinander: Beim Schlusslicht SV Velbert tritt die Reserve von Ratingen 04/19 als Tabellen-13. an. „Ein Spiel, das wir auf keinen Fall verlieren dürfen“, fordert Ali Basboga. Nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen mag der Optimismus des Ratinger Trainers ein wenig verwundern. Aber der ist keineswegs grundlos. Denn am Dienstag bestritt die Reserve ein Testspiel beim Landesliga-Aufsteiger TuSEM Essen . Und hier zeigte das Ratinger Team, wie wankelmütig es in seinen Leistungen ist. Zwar ging die Partie mit 1:2 (0:1) verloren, aber Basboga fand: „Das war gegenüber dem 0:6 gegen Bottrop eine mehr als hundertprozentige Steigerung. Alle haben großartig gekämpft. Die Einstellung war 1a.“ Zur Pause wechselte er die halbe Mannschaft aus, ohne dass ein Qualitätsverlust zu bemerken war.

Zwei, drei Spieler werden am Sonntag wohl neu in der Startelf stehen. Wer das ist, wollte der Trainer nicht verraten. Zudem hat Basboga ein neues Spielsystem mit Erfolg ausprobiert und lobt sein komplettes Team. Herausragend war für den Coach Frederik Schulz: „Der war der beste Mann auf dem Platz.“

Hitzesommer 1947 in Ratingen : So erlebte Ratingen den Hitzesommer 1947

Aber der Ratinger Coach warnt davor, den SV Velbert zu unterschätzen. „Velbert war trotz der bisherigen Misserfolge ganz gut gegen die beiden Spitzenteams der Liga. So leicht werden wir die Punkte in Velbert nicht holen.“ Die große Frage wird am Sonntag sein, ob die Ratinger Reserve-Kicker eine konstante Leistung zeigen. Wenn ja, dürfte dem ersten Erfolgserlebnis in dieser Saison nichts im Wege stehen. Das Kellerduell wird am Sonntag um 15.15 Uhr angepfiffen.