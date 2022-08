Tabellenführung verteidigt : Alexander Voigts Joker stechen sofort

Ryo Iwata, der Torschütze zur 1:0-Führung des KFC, wird von seinen Teamkollegen gefeiert. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Trainer des KFC Uerdingen bewies im Auswärtsspiel beim FSV Duisburg ein glückliches Händchen. Beim verdienten 2:0-Erfolg fielen beiden Treffer, nachdem Iwata und Yeboah nach der Pause gerade auf dem Platz waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Sollte Alexander Voigt am Wochenende Lotto gespielt haben, gehört er vielleicht zu den Gewinnern. Denn am Samstag hatte der Trainer beim Auswärtsspiel des KFC Uerdingen gegen den FSV Duisburg großes Glück. Als die gut 500 Fans der Uerdinger unter den knapp 1000 Zuschauern in der zweiten Halbzeit vielleicht schon mit einer Nullnummer rechneten, wechselte der Coach zunächst Ryo Iwata (72.) und kurz darauf auch noch Joshua Yeboah (78.) ein. Beide sorgten mit ihrer ersten Ballberührung für die Treffer zum 2:0 (0:0)-Erfolg. Damit behält der Regionalliga-Absteiger auch nach vier Spielen seine weiße Weste und führt die Tabelle der Oberliga Nordrhein weiter an.

Die Uerdinger Fans und die Mannschaft wurden im Duisburger Ortsteil Hamborn von den Verantwortlichen des FSV herzlich empfangen. Die türkische Vereinsfamilie hatte ihr Spiel des Jahres bestens organisiert. Es herrschte eine Volksfeststimmung. Die Mannschaft hatte sich vorgenommen, ihrem Trainer Luciano Velardi an dessen 41. Geburtstag das schönste Geschenk machen. Der Coach freute sich riesig auf das Spiel, schließlich trug er in der Saison 2007/08 das KFC-Trikot und erzielte in 33 Oberliga-Spielen neun Treffer.

Statistik KFC: Udegbe – Zimmermann (71. Iwata), Kadiata, Rau (80. Funk), Meißner – Evers, Weggen, Talarski – Lipinski (89. Beak), Kenia (82. Kretschmer), Odenthal (77. Yeboah). Tore: 0:1 (72.) Iwata, 0:2 (78.) Yeboah. Schiedsrichter: David Zeisberg (Solingen). Zuschauer: 985.

Beim KFC fehlte wie erwartet ein echter Stürmer. Maik Odenthal rückte für den verletzten Shun Terada in den Angriff. Zimmermann vertrat den angeschlagen Vedran Beric. Nach zwei Minuten hatten die KFC-Fans schon den Torschrei auf den Lippen. Bei einer Flanke prallte der Ball vom langen Pfosten genau vor die Füße von Kai-Bastian Evers. Der zog aus 12 Metern sofort ab, doch das Leder rutschte ihm vom Schuh und segelte am Tor vorbei. Doch danach kamen die Gastgeber auf dem Kunstrasen besser zurecht und boten dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Die machten die Räume für die Uerdinger geschickt zu, störten früh und versuchten immer wieder, mit Nadelstichen für Torgefahr zu sorgen. Nach einer Ecke vergab Emre Bayrak eine Riesenchance zur Führung. Nach 45 Minuten konnte der KFC froh sein, dass er nicht hinten lag.

Beide Teams kehrten unverändert aus der Kabine zurück. Der Druck des KFC nahm zu. Die Vermutung, dass dem FSV wie in den Spielen zuvor nach und nach die Kräfte ausgehen, bestätigte sich. Zweimal Sander Rau und einmal Phil Zimmermann vergaben die Führung. Letzterer packte sich am Kopf, nachdem er den Ball nach einem Abpraller aus 15 Metern über den Kasten setzte (69.).

Dann kam aber die glückliche Hand des Trainers. Iwata rückte nach seiner Einwechslung auf der echten Seite mit auf, kam kurz vor dem 16-Meter-Raum zum Schuss, der vom Körper eines Duisburgers abgefälscht wurde und unhaltbar für Torwart Klafflsberger den Weg in die Maschen fand. Die Erlösung war vor der Ersatzbank, auf dem Platz, bei den KFC-Fans und bei Voigts Vater, der zum ersten Mal in dieser Saison ein KFC-Spiel verfolgte, am Jubel deutlich zu spüren. Aber damit nicht genug. Voigt schickte für Odenthal den jungen Yeboah aufs Feld, der aus kurzer Distanz im Nachsetzen auf 2:0 erhöhte. Damit waren die drei Punkte eingefahren.