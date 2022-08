Ab 19.30 Uhr in der Grotenburg : KFC steht im Pokal vor Pflichtaufgabe

Auf die Kopfballstärke von Sander Rau muss der KFC im Pokal wahrscheinlich verzichten. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Uerdinger empfangen am Dienstag um 19.30 Uhr den Landesligisten ESC Rellinghausen 06. Der in der Oberliga gesperrte Younes Mouadden darf im Pokal eingesetzt werden. Der Saisonstart ist in Sachen Aufstieg ein gutes Omen.

KFC Uerdingen im Niederrhein-Pokal gegen Landesligisten? Da war doch was. Klar, am 23. November blamierte sich der damalige Regionalligist gegen den Landesligisten Blau-Weiß Dingden bis auf die Knochen und unterlag mit 0:1. In der Runde davor war das Team gegen den Landesligisten Bedburg-Hau mit einem 4:1-Sieg nach Verlängerung mit einem blauen Auge davon gekommen, allerdings mit nur zehn Mann.

Jetzt treten die Uerdinger am Dienstag in der ersten Runde des Niederrheinpokals als Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein erneut gegen einen Landesligisten an. Die Essener Vorstädter des ESC Rellinghausen 06 sind ab 19.30 Uhr in der Grotenburg zu Gast. Dort fand am 10. April 2018 beim 3:0-Sieg gegen den FC Wegberg-Beeck (Tore: Marcel Reichwein, Connor Krempicki, Maximilian Beister) das bislang letzte Spiel unter Flutlicht statt.

Der gegner Die Landesliga startet erst am Wochenende Der ESC Rellinghausen 06 spielt in der Landesliga Gruppe 3 und damit eine Liga unterhalb der Uerdinger. Das Team von Trainer Sascha Behnke hat diese Saison noch kein Pflichtspiel bestritten, denn die Landesliga startet erst am Wochenende. In der Vorsaison belegte der Club aus dem Essener Südosten den zweiten Platz hinter Oberliga-Aufsteiger Hamborn 07. Das letzte Vorbereitungsspiel am Sonntag im heimischen Manfred-Scheiff-Stadion hat der ESC gegen den Landesligisten VfB 03 Hilden II mit 3:1 gewonnen.

Der Landesligist, der während der Saisonvorbereitung Drittligist Rot-Weiß Essen in einem Testspiel mit 2:1 besiegt hat, genießt als klassentieferes Team eigentlich Heimrecht. Doch aus Sicherheitsgründen kann die Begegnung gegen Uerdingen nicht auf der Anlage des ESC ausgetragen werden. Daher musste das Heimrecht getauscht werden.

Ähnliches droht dem KFC, wenn er im Verlauf der nächsten Pokalrunden auf den MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen oder den Wuppertaler SV treffen sollte. Dann müsste das Heimrecht ebenfalls getauscht werden, weil die Grotenburg für Spiele gegen höherklassige Vereine ebenfalls nicht den Sicherheitsanforderungen genügt.

Der KFC hofft aufgrund des perfekten Saisonstarts auf eine stimmungsvolle Kulisse. Sollte die Mannschaft in der Oberliga am Samstag ihr Heimspiel gegen TVD Velbert gewinnen, würde sie einen neuen Startrekord aufstellen. In der Saison 2012/13 standen in der Oberliga unter Trainer Eric van der Luer nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto, jetzt könnten es 15 werden. Damals war dieser Start die Basis für den Aufstieg in die Regionalliga. Wenn das kein gutes Omen ist.

Jetzt soll es aber erstmal im Pokal in die nächste Runde gehen. Die personelle Lage ist nicht gerade rosig. Neben den bereits verletzten Spielern Vedran Beric, Levan Kenia, Charles Atsina und Shun Terada ist der Einsatz von Sander Rau noch fraglich, der mit Nachwehen aus dem intensiven Spiel in Duisburg zu kämpfen hat. Dagegen kann der Trainer im Sturm auf Younes Mouadden bauen, der in der Oberliga noch eine Sperre absitzen muss, im Pokal aber eingesetzt werden darf.

Aufgrund der Ausfälle kann Alexander Voigt Spieler einsetzen, die hinten dran sind und sich für die Startelf aufdrängen können, so wie es in Duisburg Ryo Iwata und Joshua Yeboah taten: „Wir werden aber eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen.“ Er betont, wie wichtig das Spiel für den KFC sei und will unbedingt in die nächste Runde kommen: „Dafür muss jeder ernstgenommen werden, auch wenn er eine Klasse unter uns spielt. In der Vorbereitung haben wir ja gemerkt, wie schwierig diese Mannschaften zu bespielen sind.“