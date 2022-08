Fußball-Oberliga : KFC Uerdingen kann wieder auf Levan Kenia bauen

Levan Kenia (am Ball) kehrt ins Team zurück. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Der spielende Co-Trainer kehrt für das Heimspiel am Sonntag gegen Schnonnebeck ins Aufgebot zurück und wird wahrscheinlich von Beginn an auflaufen. Trainer Voigt baut auf den Heimvorteil.

Der KFC Uerdingen empfängt in der Oberliga-Niederrhein am Sonntag um 15 Uhr im zweiten Saisonheimspiel in der Grotenburg die Spielvereinigung Schonnebeck. Während der KFC zusammen mit Germania Ratingen mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen an der Tabellenspitze steht, reist Schonnebeck als Tabellenletzter nach Krefeld.

Den Saisonstart hatte sich das Team aus dem Essener Norden sicherlich ganz anders vorgestellt. Nach der deutlichen Auswärtsniederlage zum Saisonstart in Nettetal (2:5) ging auch das Heimspiel gegen den SC St. Tönis am Mittwoch mit 1:2 verloren. Da ist es nur allzu verständlich, dass die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies jetzt die ersten Punkte einfahren will. Ob das aber gerade beim KFC Uerdingen gelingt, das darf bezweifelt werden. Schließlich sind die Uerdinger wie erwartet mit zwei Siegen in die Saison gestartet und sie können auch am Sonntag wieder mit der Unterstützung ihrer Fans rechnen. Die Sitzplatztribüne war bereits am Freitag ausverkauft.

Auch personell kann Trainer Alexander Voigt fast aus dem Vollen schöpfen. Verzichten muss er nur auf die beiden Angreifer Charles Atsina und Younes Mouadden. Atsina ist am Innenband verletzt und Mouadden ist nach seinem Platzverweis in Sonsbeck gesperrt. Wie lange der Stürmer nicht mitspielen darf, stand am Freitag noch nicht fest. Wieder dabei ist Levan Kenia. Der spielende Co-Trainer musste am Mittwoch kurzfristig verletzt passen, rückt aber jetzt wahrscheinlich anstelle von Maik Odenthal wieder in die Startelf, die Voigt voraussichtlich nicht verändern wird.