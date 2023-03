Jetzt ist es offiziell Marcus John wird neuer Trainer des KFC Uerdingen

Marcus John, der zuvor bereits bei der SSVg Velbert, dem SV Straelen und dem SC Düsseldorf-West unter Vertrag stand, wird bei seiner Arbeit in Uerdingen von Said Essahel als zusätzlichem Co-Trainer und der Teammanagerin Mareike Bolz unterstützt. Auch die beiden werden zur neuen Saison zum KFC wechseln und haben bereits in Velbert mit Marcus John zusammengearbeitet.