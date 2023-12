Eishockey KEV 81 vor großen Herausforderungen

Die Zukunft des Nachwuchs-Eishockeys im Leistungsbereich steht beim KEV 81 auf der Kippe. Das machte der Klub auf seiner Jahreshauptversammlung am Montag deutlich. Die Finanzen sind vor dem Hintergrund, dass alles teurer wird und entsprechende Sponsoren mit einem Herz für den Eishockey-Nachwuchs in Krefeld und Umgebung dünn gesät sind, das Problem. Im Mai 2023 musste sich der Klub schon aus finanziellen Gründen vom Deutschlandweit einzigartigen Projekt, eine U23 in der Oberliga zur Ausbildung von Nachwuchsspielern am Spielbetrieb der Oberliga teilnehmen zu lassen, verabschieden.